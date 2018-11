Bürger stimmen am Sonntag über vierten Supermarkt ab

WALLERN. Volksbefragung in Wallern über umstrittenes Neubauprojekt.

Lidl möchte sich in Wallern ansiedeln, es wäre der vierte Lebensmittelmarkt im 3000-Einwohner-Ort. (Weihbold) Bild: VOLKER WEIHBOLD

In der 3000-Einwohner-Gemeinde gibt es mit Spar, Billa und Hofer bereits drei Supermärkte, der Diskonter Lidl plant nun einen weiteren an der Schallerbacher Straße. Am Sonntag können die Bürger bei einer Volksbefragung darüber abstimmen, ob die Gemeinde die Errichtung eines zusätzlichen Lebensmitteldiskonters auf Gemeindegebiet unterstützen und die dafür erforderlichen Flächen umwidmen soll. Die Wahllokale haben von 7 bis 13 Uhr geöffnet. Die Stimmabgabe ist auch mittels Briefwahl möglich.

Mindestens 365 Unterstützungserklärungen waren für eine Volksbefragung notwendig. 452 Bürger haben wie berichtet unterschrieben.

Dafür geworben haben die Grünen, die einen überlegteren Umgang in der Flächenwidmung fordern und weiteres Verkehrsaufkommen vermeiden wollen. "Wallern könnte auch für andere Gemeinden Vorbildwirkung haben", sagt Wilfried Kraft, Fraktionsobmann der Grünen.

Das Umwidmungsverfahren von mehr als 7000 Quadratmeter Grünland im Geschäftsbaugebiet wurde nach einem Mehrheitsbeschluss im Gemeinderat bereits eingeleitet. Bürgermeister Franz Kieslinger (ÖVP) spricht sich für die Ansiedlung des Diskonters aus, weil neue Arbeitsplätze geschaffen und eine Baulücke, die bereits aufgeschlossen ist, sinnvoll geschlossen werde.

Das Ergebnis der Volksbefragung ist nicht bindend. (krai)

