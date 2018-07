Beim neuen Steg über die Traun ist der Naturschutz das Zünglein an der Waage

WELS/GUNSKIRCHEN. Brückenschlag: Vier Varianten für einen Fußgänger- und Radsteg über die Traun beim Gunskirchner Wehr wurden geprüft – falls er gebaut wird, dann im Rückstaubereich.

Schon jetzt ist die Traun unterhalb des Gunskirchner Wehrs für viele Menschen ein sehr beliebter Badestrand. Bild: Alexander Schwarzl

Die Wels-Strom erneuert im Natura2000-Gebiet das Kraftwerk Traunleiten. Der Naturschutz gab für den Neubau grünes Licht – auch wegen vieler ökologischer Maßnahmen.

Nun sind die Fachleute am Wort, wenn es um den Brückenschlag über die Traun in Höhe des Gunskirchner Wehrs geht. Vier Querungs-Varianten wurden geprüft, was die Statik und eventuelle Kosten betreffen, und jetzt der Naturschutz-Behörde zur Verfügung gestellt.

"Es gibt kein generelles Nein", sagt der Welser Bürgermeister und eww-Aufsichtsratsvorsitzende Andreas Rabl (FPÖ). Sicher ist, dass die beiden Standorte unterhalb des Wehrs ausgeschieden sind. Ebenso wie eine Verbindung direkt über das Wehr.

Hier legte sich vor allem die Wels-Strom als Betreiber der Anlagen quer – unter anderem aus Haftungsgründen. Bei jedem größeren Hochwasser müsste der Steg aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Ob sich die Leute daran halten, ist fraglich. Der Bürgermeister und Finanzreferent hat noch ein weiteres Argument dagegen: "Diese Variante ist die zweitteuerste."

Daher bleibt als sehr realistischer Brückenstandort eine Verbindung wenige Meter oberhalb des Wehrs im Staubereich der Traun.

Zurück zur Finanzierung: Die ersten Kalkulationen gehen von Kosten in Höhe von rund einer Million Euro aus. Wels-Strom und die eww-Gruppe sehen den Brückenbau nicht als ureigensten Firmenauftrag. Daher werden entweder die Stadt Wels oder die Marktgemeinde Gunskirchen als Bauwerber auftreten.

Für die Finanzierung wird nun eine Drittel-Lösung immer wahrscheinlicher: Unternehmer aus der Region sollen einen Teil übernehmen – nach dem Vorbild des Trodatstegs, den Rest sollen sich das Land Oberösterreich und die Anrainer-Gemeinden teilen. Das Stadtoberhaupt betont aber: "Wir haben mit dem Land noch keine Gespräche geführt, weil wir erst ein Projekt entwickeln wollen, das genehmigungsfähig ist, ehe wir um das Geld verhandeln."

Wer zuerst kommt, mahlt zuerst

Genau dem umgekehrten Weg geht die Stadt freilich bei dem geplanten Traunsteg zwischen Schleißheim und dem Stadtteil Pernau. "Das wird ein EU-gefördertes Kooperationsprojekt der Region Wels. Wir haben die Planung vorfinanziert, wenn ab 2020 wird Geld ausgeschüttet wird, haben wir alles parat und können sofort ansuchen. Denn: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst", sagt Rabl.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema