Baaaarthlmää- statt Jedermann-Rufe in Samarein

SANKT MARIENKIRCHEN. Mehr als 100 Mitwirkende bei einer besonderen Inszenierung zum 200. Todestag von Bartholomäus Reiter.

Topmusiker Klaus Dickbauer, Mostwächter Leopold Manigatterer und Regisseur Hans Gessl Bild: Wahlmüller

In der inoffiziellen Mosthauptstadt des Landes steht am Samstag eine besondere Freiluft-Spiel-Schau auf dem Programm. Dabei dreht sich alles um den Most und Bartholomäus Reiter vulgo Weberbartl, nach dem eine gleichnamige Mostapfelsorte im Obst-Hügel-Land benannt ist. Mehr als 100 Musik- und Kulturschaffende aus Samarein werden nach einer Idee und in der Regie von "Wetterhans" alias Hans Gessl "Weberbartls Wiederkehr" inszenieren und das Publikum einbeziehen. Die musikalische Leitung hat der bekannte Top-Musiker und Saxophonist Klaus Dickbauer inne, der eigens ein Weberbartl-Lied sowie eine -Polka komponiert hat, zu der das Publikum im Laufe des Abends auch tanzen soll.

"Noch weiß keiner, bis auf eine Handvoll Eingeweihte, wer den Weberbartl verkörpern wird, jeder, der ein Bartl trägt, steht unter Generalverdacht, Klaus Dickbauer genauso wie ich und einige andere", macht Hans Gessl neugierig. Wiedererscheinen soll der Weberbartl auf dem Mostspitz-Dach in einer mystisch-spannenden Inszenierung.

Mitglieder der Samareiner Theatergruppe werden in Mundart-Vierzeilern kurz und prägnant vom Leben und Wirken des engagierten Protestanten Weberbartl erzählen. Das Publikum soll ihn mit "Baaarthlmää, Baaarthlmää" herbeirufen, eine kleine Anlehnung an den Jedermann-Ruf.

Theaterobmann Leopold Manigatterer verkörpert den Mostwächter, der laut Gessl keine Eintagsfliege bleiben soll, sondern künftig bei besonderen Anlässen auftreten und für den Most werben soll.

Musiker der Musikkapelle werden unter anderem mit Mostfasslpauken musizieren und den Marsch "Mei Obaösterreich" spielen, in dem es in der ersten Strophe heißt: "Mostschädl werd’n ma g’nennt, Respekt hat, wer uns kennt ..."

Der Samareiner Harald Hel hat das Mostjahr in wunderschönen Bildern eingefangen. Projiziert wird sein Videoclip auf die Westseite des Mostmuseums, die Musik dazu steuert ebenfalls Klaus Dickbauer bei. Ausklingen wird der Abend mit der Blasmusikformation "Polenzer", kulinarisch verwöhnt Lars Boje mit Mostbratl-Weckerln und Kaiserschmarrn mit Apfelmus, und die Künstler von "Art im Dorf" präsentieren eine Ausstellung zum Weberbartl.

Veranstalter sind die Gemeinde und der Naturpark Obst-Hügel-Land. Geschäftsführer Rainer Silber freut sich über das Gemeinschaftsprojekt. "Die Vereine und Gruppen machen alle ehrenamtlich mit, am Samstag wird das halbe Dorf auf den Beinen sein."

"Weberbartls Wiederkehr", Samstag, 13. Oktober, 18 Uhr rund um den Samareiner Mostspitz. Dauer: rund 70 Minuten, Eintritt: freiwillige Spenden

