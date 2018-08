Autobatterie: Auch bei Hitze Probleme

WELS. Dass bei Minusgraden Autobatterien versagen können, ist bekannt.

Welser ÖAMTC-Chef Karl Pointl Bild: (ÖAMTC)

Allerdings kann auch Hitze den Stromlieferanten zusetzen. "Die Zahl der Einsätze für Starthilfe wegen leerer Batterien hat sich jetzt verdoppelt, wir haben bis zu 40 Einsätze täglich", sagt ÖAMTC-Stützpunktleiter Karl Pointl. Die hohen Temperaturen führen zu Dampfblasen-Bildung in den Akkus. Das reduziert die Leistung. "Das passiert oft beim Einkaufen am Nachmittag, wenn das Auto beim Supermarkt länger in der Sonne steht", sagt Pointl.

Das Fatale dieses Defekts: Während im Winter bei einer leeren Batterie eine längere Autofahrt zum Aufladen reicht, müssen hitzebeschädigte Akkus in den meisten Fällen ausgetauscht werden.

Und noch ein Problem tritt durch Unkonzentriertheit aufgrund der Temperaturen nun gehäuft auf: Dass Autofahrer den falschen Treibstoff tanken. "Am Wochenende mussten wir sechs Mal Pannenhilfe leisten", sagt Pointl, der um Motorschäden zu vermeiden, rät: "Das Auto unbedingt stehen lassen, nicht mehr starten."

