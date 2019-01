Auto vor den Augen des Besitzers gestohlen: Täter gefasst

WELS. Während ein 29-jähriger Welser Zigaretten kaufte, hat sich ein besonders dreister Dieb in sein Auto gesetzt und ist einfach davon gefahren. Er konnte mittlerweile ausgeforscht werden.

Hier hielt der Mann an um sich Zigaretten zu kaufen. Bild: www.laumat.at

Der Fahrer wollte schnell zu einem Zigarettenautomaten am Grünbachplatz und ließ dazu den Schlüssel stecken und den Motor laufen. Ein Mann setzte sich plötzlich in den Wagen und fuhr davon. Der Welser rannte noch zu seinem Pkw, konnte den mit Vollgas wegfahrenden Dieb aber nicht mehr erwischen, berichtete die Polizei.

Während von dem weißen Opel Astra mit dem Kennzeichen WE-542EW weiterhin jede Spur fehlt, konnte der Dieb mittlerweile gefasst werden. Bereits wenige Tage nach dem Vorfall forschten Beamte der Polizeiinspektion Königstetten in Niederösterreich einen 29-jähriger Tatverdächtigen, ebenfalls aus Wels, aus.

Er wurde im dortigen Rayon einer Personenkontrolle unterzogen, weil er an mehreren Autotüren gerüttelt hatte. Die Polizisten fanden bei dem Welser den Schlüssel des gestohlenen Wagens. Der 29-Jährige zeigte sich geständig. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann in die Justizanstalt Sankt Pölten eingeliefert. Die Fahndungsmaßnahmen nach dem gestohlenen Pkw bleiben weiterhin aufrecht, teilte die Polizei am Samstagabend mit.

