Aschach an der Donau: Brand auf Frachtschiff

ASCHACH AN DER DONAU. Im Maschinenraum eines kroatischen Frachtschiffes ist am Mittwochmorgen Feuer ausgebrochen.

Die Einsatzkräfte von fünf Feuerwehren wurden am Mittwoch zur Schiffsverladestelle Aschach an der Donau (Bezirk Eferding) gerufen: Im Maschinenraum eines kroatischen Frachtschiffes, das am Dienstagnachmittag dort angelegt hatte, war ein Dieselmotor zum Antrieb der Stromgeneratoren in Brand geraten. Grund dafür dürfte ein technischer Defekt gewesen sein.

Die Besatzung wurde gegen 8:30 Uhr auf die starke Rauchentwicklung aufmerksam und schlug Alarm. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Alkoven, Aschach, Pupping, Goldwörth und Landshaag rückten an. Ein Atemschutztrupp konnte das Feuer rasch lokalisieren und löschen. "Es kam zu keinerlei Gefährdung von Personen oder der Umwelt", teilte die Polizei am Nachmittag mit.

Video: Martin Gruber von der Feuerwehr Aschach über den Einsatz

