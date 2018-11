Antifa ehrt Menschen für humanistischen Einsatz

WELS. "Elfriede-Grünberg-Preise" wurden vergeben.

Mortaza Nemati spielte bei der Preisverleihung Lieder aus Afghanistan. Bild: privat

Die Welser Antifa-Bewegung initiierte den Elfriede-Grünberg-Preis, in Erinnerung an die von den Nazis 1942 im Alter von 13 Jahren ermordete gebürtige Welserin. Die Würdigung erhalten Personen und Organisationen, die sich für Menschenrechte, gegen Rassismus und Rechtsextremismus einsetzen. Zum 19. Mal wurden die Preise heuer im Schloss Puchberg überreicht.

Antifa-Vorsitzender Werner Retzl dankte damit dem Kulturverein "Infoladen Wels": Auch im 20. Vereinsjahr sind die Mitarbeiter Garant für ihre hartnäckigen Recherchen, um Rechtsextremismus aufzudecken.

Helmut Edelmayr, Landtagsabgeordneter a. D. aus Niederösterreich und Gründungsmitglied des Mauthausen-Komitees, erhielt den Preis ebenfalls. Zuletzt erwarb er sich große Verdienste, als er ein Faschisten-Treffen im Kärntner Bleiburg öffentlich machte.

Der Verein "Open piano for refugees" organisierte 2016 in 40 Städten Österreichs, Deutschlands und der Schweiz im öffentlichen Raum Klaviersessions, um so Spenden für Flüchtlinge zu lukrieren.

Den vierten Grünberg-Preis erhielt posthum der Ende Oktober verstorbene Rudolf Gelbhard: Der KZ-Überlebende war jahrzehntelang als Mahner gegen Faschischmus und Rassismus aktiv.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema