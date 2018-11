Anrainer wollen Wohnanlage am Kalvarienberg verhindern

GRIESKIRCHEN. Drei- und viergeschoßige Wohnhäuser sind in Siedlung geplant.

Die Bezirksstadt Grieskirchen wächst rasant, es wird an vielen Ecken und Enden gebaut. Das läuft nicht überall konfliktfrei ab. Anrainer am Kalvarienberg wehren sich gegen den Bau eines Wohnprojekts mit zwei Wohnhäusern mit drei beziehungsweise vier Geschoßen und 14 Wohnungen, die von einem privaten Wohnbauträger aus dem Bezirk Grieskirchen geplant sind.

Das dafür vorgesehene Grundstück, auf dem ein bestehendes Haus abgerissen werden soll, liegt an der Kuppe des Kalvarienbergs. Jürgen Waldhör, ein unmittelbarer Nachbar, sagt: "Wir Anrainer werden alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, um die geplante Wohnanlage in dieser Größenordnung zu verhindern." 39 Personen haben in einem offenen Brief ihre Argumente gegen den Bau in dieser Dimension dargelegt, den sie auch an Bürgermeisterin Maria Pachner bei einem Gespräch übergeben haben.

"Passt nicht ins Ortsbild"

Die Anrainer halten die dichte Verbauung in dem Wohngebiet mit ein- und zweigeschoßigen Einfamilienhäusern für unverhältnismäßig. Die Bauten würden in der Siedlung nicht ins Ortsbild passen. Außerdem werde sich die Verkehrs- und die Parkplatzsituation, da keine Besucherparkplätze geplant seien, im Wohngebiet verschlechtern, argumentieren die Anrainer. "Ich möchte festhalten, dass wir keineswegs die Bebauung des Grundstücks an sich verhindern wollen", betont Waldhör. Allerdings müsse das Ganze in einer gewissen Verhältnismäßigkeit zur Umgebung stehen.

Bürgermeisterin Maria Pachner (VP) wollte vor der heute stattfindenden Bauverhandlung keine Stellungnahme abgeben.

