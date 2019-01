Alkolenker wollte vor Polizeikontrolle flüchten

WELS. In der Nacht auf Samstag stellte die Polizei in Wels nach einer Verfolgungsjagd einen 28-jährigen Pkw-Lenker. Dieser war alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs.

Nachdem die Welser Polizei in der Nacht auf Samstag einen Pkw-Lenker zur Kontrolle anhalten wollte, kam es zu einer Verfolgungsjagd durch die Stadt. Der 28-jähriger Lenker war alkoholisiert, fuhr viel zu schnell und missachtete mehrere rote Ampeln. Die Polizei verlor den Raser zunächst. Am Welser Grünbachplatz verlor der Lenker aus dem Bezirk Gmunden jedoch die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte in eine Hausmauer. Er verließ das schwer beschädigte Fahrzeug und flüchtete zu Fuß weiter. Die Polizei konnte den jungen Mann auf Höhe des Bahnhofes schließlich stellen. Er verweigerte einen Alkoholtest und wurde den Beamten gegenüber aggressiv. Der Angezeigte wurde von der Polizei immer wieder aufgefordert sich zu beruhigen, wurde jedoch nach Aussagen der Polizisten immer aggressiver. Die Polizei musste den Mann festnehmen. Der 28-jährige konnte jedoch in der Polizeiinspektion beruhigt und die Festnahme aufgehoben werden. Aufgrund einer Handverletzung durch die Festnahme wurde er mit der Rettung ins Klinikum Wels gebracht. Da aus dem beschädigten Fahrzeug Treibstoff austrat, musste auch die Feuerwehr zu dem Einsatz ausrücken. Der 28-jährige wurde angezeigt.

