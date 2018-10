Aktionstag im Schloss

EFERDING. Schwerpunkt zu "100 Jahre Frauenwahlrecht".

Fanny Starhemberg, 1. Bundesrätin der christlichsozialen Partei aus OÖ Bild:

Fürstin Franziska (Fanny) von Starhemberg aus Eferding war eine Pionierin in der Politik. Sie war die erste Frau der christlichsozialen Partei aus Oberösterreich, die 1920 in den Bundesrat entsandt wurde. Dort galt ihr Engagement vor allem sozialpolitischen Themen. Dort, wo sie jahrzehntelang gelebt hat, im Schloss Starhemberg in Eferding, veranstalten die ÖVP-Frauen am Samstag einen Aktionstag zum Jubiläum "100 Jahre Frauenwahlrecht".

Beginn ist um 15 Uhr im prächtigen Ahnensaal, ein halbe Stunde später starten Workshops zu den Themen "Herausforderung Arbeitswelt für die Frau", "heimisches Superfood" und "Tipps für pflegende Angehörige".

Um 16.45 Uhr beginnt eine Diskussion zum Thema "Frauenwahlrecht – Herausforderungen der Zukunft", unter anderen mit Landesrätin Christine Haberlander, NAbg. Claudia Plakolm und Staatsekretärin a. D. Christine Marek. Moderieren werden Bundesrätin Doris Schulz und Andrea Leutgöb-Ozlberger.

Um 19 Uhr steht der Film "Die göttliche Ordnung" über die späte Einführung des Frauenstimmrechts in der Schweiz auf dem Programm.

