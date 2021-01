934 m2 Photovoltaik auf Welser ÖBB-Parkdeck

Mit der erzeugten Leistung von 204 MWh könnten 50 Einfamilienhaushalte versorgt werden. Der grüne Strom wird für den Energiebedarf des Bahnhofs genutzt.

" Die Inbetriebnahme der Welser Anlage ist gleichzeitig der Startschuss für weitere ÖBB-Photovoltaikprojekte in Oberösterreich. Wir tragen als Klimaschutzunternehmen Nummer 1 in Österreich eine Verantwortung für die kommenden Generationen", erklärt Johann Pluy, Vorstand der ÖBB Infrastruktur AG. "So leistet auch die Stadt einen Beitrag zu den Klimaschutzzielen", zeigt sich Bürgermeister Andreas Rabl (FP) erfreut.

Das Parkdeck selbst fasst über 540 Stellplätze. Der Welser Bahnhof ist ein wichtiger Knoten- und Umsteigepunkt in der Region, der jetzt auch grünen Strom für den Betrieb der Anlagen verwendet.

Die ÖBB setzen auch auf innovative Pilotprojekte wie integrierte Bauelemente auf Fahrradunterständen oder auf Bahnsteigdächern. Das weltweit erste Bahnstrom-Solarkraftwerk steht nahe der Haltestelle Wilfleinsdorf in Niederösterreich. Es wurde 2015 in Betrieb genommen.