870.000 Euro für neue Geh- und Radwege

Der künftige Geh- und Radweg in der Oberfeldstraße wird nordseitig über rund 750 Meter von der Laahener Straße bis zur Vogelweiderstraße errichtet. Jener in der Stadlhofstraße erstreckt sich ebenfalls nordseitig über 370 Meter von der Eferdinger Straße bis zur Leopold-Spitzer-Straße. Angestrebt wird eine Fertigstellung noch heuer, um die beantragte Bundesförderung "klimaaktiv mobil" zu erhalten. "Der Ausbau umweltfreundlicher Mobilitätsformen bildet in Wels einen Schwerpunkt in den kommenden Jahren. Fahrradfahren stellt dabei einen besonders wichtigen Teil dar", betont Mobilitätsstadtrat Stefan Ganzert (SP).

