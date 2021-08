87-Jähriger zwischen Pkw und Garagentor eingeklemmt

Ein 87-Jährige hatte sich in seiner Garage so schwere Verletzungen zugezogen, dass er vom Notarzt versorgt und dann in das Klinikum Wels gebracht werden musste. Laut Polizei hatte der Mann seinen Pkw gegen 14:15 Uhr rückwärts aus seiner Kellergarage gefahren. Oben angekommen stieg er aus und ging zurück, da er die Fernbedienung für das Tor verloren hatte. Währenddessen setzte sich sein Wagen aus noch ungeklärter Ursache in Bewegung, rollte die abschüssige Einfahrt hinunter und drückte den Pensionisten gegen den Rahmen des Garagentors. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist von keinem Fremdverschulden auszugehen, teilte die Polizei am Abend per Aussendung mit.