80er-Welthit zum Nulltarif beim MusikFestiWels mit Opus

Mit ihrem 1984 geschriebenen Song "Live is Life" hat Opus Musikgeschichte geschrieben und es bis in die US-Charts geschafft. Beim von den OÖN präsentierten MusikFestiWels, das am 16. und 17. Juli stattfindet, kann man die steirische Rockband am Festivalsamstag live erleben und natürlich lauthals mitsingen. Die Chance sollte man sich keinesfalls entgehen lassen, denn Opus verabschiedet sich heuer mit der "Goodbye Tour 2021" von den großen Bühnen.

Der Eintritt zum Festival ist frei, die Maskenpflicht ist aufgehoben, am Eingang werden die 3-G-Regeln kontrolliert. "Wir freuen uns, dass wir heuer mit dem MusikFestiWels die erste große Musikveranstaltung und noch dazu mit großartigen Headlinern am Kaiser-Josef-Platz stattfinden lassen können", sagt Wels-Marketing-Chef Peter Jungreithmair. Denn Wels solle langfristig wieder zur Konzertstadt werden, das MusikFestiWels sei ein Grundstein dafür. Bürgermeister Andreas Rabl betont: "Das MusikFestiWels gehört sicherlich zu den beliebtesten Events und belebt die Innenstadt."

Mit dabei ist am 17. Juli auch wieder die Band Hoamspü mit Austropop. Am Minoritenplatz treten Robert Shumy und das Christoph Steinbach Trio auf.

Am Freitag garantieren Julian le Play und Matakustix für tolle Stimmung.