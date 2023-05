800 Singbegeisterte tauchten Wels in eine Klangwolke

Die Welser Innenstadt verwandelte sich Mittwochabend zum zweiten Mal zur klingenden Bühne. Leider meinte es der Wettergott auch dieses Jahr nicht besonders gut mit den Beteiligten bei der "Langen Nacht der Chöre", doch Chorsänger wie Besucher zeigten sich wetterfest und trotzten den niedrigen Temperaturen. Die Schlechtwetter-Alternativen an überdachten Plätzen und in den Innenräumen machte sich bezahlt.

Das Publikum trotzte dem schlechten und kalten Wetter, viele blieben bis zum gemeinsamen Schlusskonzert um kurz nach 22 Uhr. Bild: Wels Marketing/R. Hauser

Im Halbstundentakt gaben 27 Chöre mit insgesamt rund 800 Sängerinnen und Sängern Kleinkonzerte. Gesungen wurde an neun Schauplätzen im Zentrum, darunter im Minoritenkoster, in der Burg, in der Stadtpfarrkirche und den schönen Welser Arkaden- und Innenhöfen wie dem Kornspeicher. Die Freude war dabei auf beiden Seiten zu spüren, bei den vielen Sängerinnen und Sängern und beim Publikum. Besonders aufgeregt vor ihren Auftritten waren die Kinder, die auf den Abend im Minoritenkloster einstimmten. Weil am 17. Mai auch der Tag des Kinderliedes gefeiert wird, sangen Mädchen und Buben aus ganz Oberösterreich traditionelle und neue Kinderlieder aus Filmen, Musicals und bekannten Märchen.

Kinder sangen Lieder aus Märchen, Musicals und Filmen. Bild: Wels Marketing/R. Hauser

Viele Chöre aus der Region beteiligten sich an der Veranstaltung, die vom Chorverband Oberösterreich und von der Wels Marketing & Touristik GmbH organisiert wurde, darunter der Hans-Sachs-Chor, der Bachl Chor, der A Cappella Chor und Hrvatski dom, alle aus Wels, der Lambacher Flavia Chor, die Liedertafel Krenglbach und der Singkreis Steinhaus.

Am Stadtplatz klang um 22.15 Uhr der Abend mit einem gemeinsamen Singen aus, bei dem Bruckners "Locus iste" und Joachim Fischers "E-Lah" auf dem Programm standen. Die "Lange Nacht der Chöre" soll auch in den nächsten Jahren in Wels stattfinden.

