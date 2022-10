800-Kilo-Ladung Weizen stürzte auf Landwirt

Der Mann war am Donnerstagmorgen von einer 800 Kilogramm schweren Ladung getroffen worden. Er erlitt nur leichte Verletzungen und ist ansprechbar, werde aber zur Beobachtung dabehalten, teilte eine Sprecherin des Klinikums Wels nach dem Vorfall mit.

Der Unfall hatte sich kurz nach neun Uhr ereignet. Der 48-Jährige hatte in einer Halle mit einem Teleskoplader gearbeitet. Mit Schlaufen fixierte er einen sogenannten "Bigbag", also einen großen Sack gefüllt mit Weizen. Um den Bigbag zu öffnen, wollte er diesen hochheben. Dabei rissen die Schlaufen, die an der Gabel des Teleskopladers befestigt waren. Die Weizenladung fiel auf den 48-Jährigen. Er sei an der Seite getroffen worden, so die Polizei. Die Feuerwehr kam dem Verletzten zu Hilfe und konnte ihn rasch befreien, anschließend wurde er mit dem Notarzthubschrauber ins Klinikum Wels gebracht.