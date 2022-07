Bis gestern feierte Eferding vier Tage lang seine Stadterhebung, die vor 800 Jahren erstmals urkundlich erwähnt wurde. Die umfangreichen Vorbereitungen machten sich bezahlt. Von Donnerstag bis Freitag lief alles wie am Schnürchen. "Es braucht unglaublich viele Kräfte, so etwas vier Tage lang zu organisieren. Ich bin sehr dankbar, dass die Veranstaltung so gut funktioniert hat", frohlockte Bürgermeister Christian Penn (SP) gestern Nachmittag. Ein Extralob zollte das Stadtoberhaupt den eifrigen