80 Tage auf dem Jakobsweg

Michael und Gaby Linsmaier berichten von ihren Erfahrungen und Pilgererinnerungen am Jakobsweg. Der Eintritt ist frei. Freiwillige Spenden werden für die Aus- und Weiterbildung für Kinder und Jugendliche in der Diözese Rui Barbosa in Brasilien verwendet. Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung gebeten (Tel. 0699 1133 7374 oder per Mail an: linsmaier@ruibarbosa.at).