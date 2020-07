80-Jährige bei Sturz mit Fahrrad verletzt: Polizei bittet um Hinweise

Die Frau dürfte eine 80-jährige Radfahrerin am Donnerstagvormittag gegen 9:30 Uhr im Kreisverkehr Oberfeldstraße so knapp überholt haben, dass der rechte Außenspiegel die betagte Welserin streifte. Die Pensionistin stürzte und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu, teilte die Polizei am Nachmittag mit.

Die unbekannte Lenkerin – sie hatte laut Polizei mittellange, helle Haare und war in einem hell lackierten Wagen unterwegs – fuhr Richtung B137 stadteinwärts davon. Die Polizeiinspektion Wels Sonderdienste bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 059133/4190.

Lokalisierung: Der Unfallort in der Oberfeldstraße in Wels

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.