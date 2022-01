7845 Einsätze für Ordnungswache

Mehr als 3300 Vorfälle wurden protokolliert und an die zuständigen Stellen weitergeleitet. Außerdem gab es 446 Anzeigen in den Bereichen, in dem die Ordnungswache einen gesetzlichen Auftrag hat, etwa Anzeigen nach dem Oö. Hundehaltegesetz. Im Vorjahr wurden 45 Müllsünder überführt. Anzeigen gab es auch wegen Bettelei (56). Die Parkkralle schnappte bei Falschparkern mit ausländischem Kennzeichen zehnmal zu. Zudem leistete die Ordnungswache 13 Mal Erste Hilfe.