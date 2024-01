75-Jähriger nach Küchenbrand in Pram im Spital

Mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung hat ein 75-Jähriger am Dienstag in das Krankenhaus nach Ried gebracht werden müssen. Der Pensionist hatte kurz vor Mittag seine Küche verlassen, um bei der Heizung Holz nachzulegen. In den wenigen Minuten seiner Abwesenheit entzündete sich eine Pfanne mit Fett, die auf dem eingeschalteten E-Herd stand.

Als der Mann den Brand bemerkte, verließ er sofort das verrauchte Gebäude und schlug Alarm. Die Feuerwehr Pram konnte das Feuer, das bereits auf den Dunstabzug und Teile der Kücheneinrichtung übergegriffen hatte, rasch löschen. Der 75-Jährige wurde von Sanitätern versorgt und zur weiteren Behandlung ins Spital gebracht.

