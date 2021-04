75-jähriger Fluginstruktor wird in Lambach neuer SPÖ-Parteivorsitzender

Mit 75 Jahren ist Peter Gantze nur unwesentlich jünger als Joe Biden (78), der Präsident der USA. Trotz seines fortgeschrittenen Alters sieht sich Gantze erst am Anfang einer politischen Karriere. Kürzlich wurde der Fluginstruktor von den Lambacher Genossen ohne Gegenstimme zum Vorsitzenden gewählt. Coronabedingt war die Wahl via Umlaufbeschluss vollzogen worden.

Den Parteivorsitz übernahm Gantze vom früheren Bürgermeister Klaus Hubmayr, der im Vorjahr überraschend seinen Rücktritt ankündigte. Gesundheitlich angeschlagen und genervt von Angriffen verärgerter Bürger, die gegen die Verbauung in der Berggasse (ehemaliger Gasthof Sammer) ankämpften, warf Hubmayr knapp ein Jahr vor der Wahl das Handtuch.

Als seine Nachfolgerin wurde im November 2020 Petra Marischka aus dem Hut gezaubert. Die Kindergartenassistentin war in der Gemeindepolitik bisher ein unbeschriebenes Blatt. Im Gegensatz zu ihrem Ehemann, dem langjährigen SPÖ-Vizebürgermeister Günter Marischka.

Wer als Spitzenkandidat bei der Bürgermeisterwahl antritt, entscheidet die Ortspartei Anfang Mai bei ihrer Klausur im Rossstall. "Wenn Petra nicht weitermacht, übernehme ich die Kandidatur", bringt sich Gantze in Stellung. Dessen Ankündigung erinnert ein wenig an das jüngste Agreement bei den deutschen Grünen: Robert Habeck überließ Annalena Baerbock die Kandidatur, weil sie es so wollte und er ihr bereitwillig den Vortritt ließ.

Allerdings will sich Marischka noch nicht festlegen. Die amtierende Bürgermeisterin verweist auf den Ausgang der Parteiklausur und gibt bis dahin keine Auskünfte. Die Würfel sollen beim ersten physischen Zusammentreffen der SPÖ-Funktionäre nach vielen Monaten fallen.

Sollte sich Marischka zurückziehen, wird Gantze ein Versprechen einlösen müssen, das er nach seiner Wahl zum Ortsparteivorsitzenden gegeben hat: "Ich würde die Funktion des Parteivorsitzenden und das Bürgermeisteramt trennen. Beide Ämter kann man wegen der vielen Arbeit nicht gut ausüben", betont Gantze.

Die politische Konkurrenz hat sich im Hinblick auf die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl nur zum Teil festgelegt. Die ÖVP geht mit Johannes Moser ins Rennen. Bei der FPÖ wird Hans Gibitz die laufende Periode beenden. Elfriede Waldhör wird kandidieren.