700.000 Euro vom Bund für sechs Welser Schulen

Mit dem Pilotprojekt "100 Schulen – 1000 Chancen" stellte das Bildungsministerium Schulen, die besondere Herausforderungen haben, mehr Ressourcen zur Verfügung. Das Wort "Brennpunktschulen" wurde absichtlich vermieden. Ziel des Projekts war es auch, herauszufinden, welche Faktoren an Schulen, die unter schwierigen Bedingungen arbeiten, zu Verbesserungen und Erfolgen beitragen können. Das Projekt wird auch wissenschaftlich von einem Forscherteam der Universität Wien begleitet. Insgesamt stellte der Bund dafür 15 Millionen Euro zur Verfügung.

In der Stadt Wels wurden gleich sechs Schulen vom Ministerium ausgewählt: die beiden Volksschulen VS 2 Stadtmitte und VS 11 Lichtenegg sowie die vier Mittelschulen MS 1 Stadtmitte, MS 2 Pernau, MS 6 Vogelweide sowie MS 8 Lichtenegg.

Rund ein Jahr nach Beginn zieht Wels sehr positive Bilanz. Insgesamt wurden an den sechs Schulen 700.000 Euro investiert. Verwendet wurde das Geld unter anderem für die Anschaffung von Notebooks, iPads, Tablets, Touchscreens, Schulmöbeln und Spielgeräten. Ein Schulgarten und ein Innenhof wurden neu gestaltet sowie diverse Lehrer-Fortbildungen ermöglicht.

Zusätzliche Sprachpädagogen

"Es konnten viele Investitionen getätigt werden, die den Schulalltag für Schüler wie Lehrer unterstützen", sagt Bürgermeister Andreas Rabl (FP). Die Schulen, die auch in Wels vor großen Herausforderungen stünden, bräuchten aber langfristig vor allem zusätzliches Lehrpersonal, insbesondere Sprachpädagogen.

Bildungsreferent Klaus Schinninger (SP) freut sich über die wichtigen Investitionen in Baumaßnahmen, EDV-Ausstattung und vieles mehr: "Davon profitieren sowohl Schüler als auch Lehrer."

