70 Projekte in Wels-Land umgesetzt

Bilanz über die vergangenen fünf Jahre zog die LEADER-Region Wels-Land (Lewel). Für 70 Projekte gab es grünes Licht, Fördermittel von rund 2,3 Millionen Euro konnten in die Region geholt werden. Dadurch wurden rund vier Millionen Euro an Investitionen ausgelöst. "Dazu beigetragen haben die vielen engagierten Menschen und Ideengeber in unserer Region", betont Bürgermeister Karl Kaser aus Bachmanning. Er hat seine Obmannfunktion zurückgelegt, sein Nachfolger ist Bürgermeister Johann Knoll aus Schleißheim.

In der Regionalentwicklung legt Lewel vor allem einen Schwerpunkt auf gemeindeübergreifende Projekte wie beispielsweise den Radweg Haager Lies. Bis Herbst soll der 22 Kilometer lange barrierefreie Radweg von Neukirchen bei Lambach bis Haag auf der alten Trasse der 2009 eingestellten Bahnstrecke fertiggestellt sein. Entlang der Strecke, die maximal ein Gefälle von sechs Prozent aufweist, wird es viele kleinere und größere Attraktionen, Spiel- und Rastplätze geben.

Das Projekt "Traun(m)plätze" ist ebenfalls ein Gemeinschaftsprojekt. Entlang der Traun entstehen derzeit Aktivangebote und Orte der Entschleunigung. In Bad-Wimsbach, Stadl-Paura, Lambach, Gunskirchen, Wels, Marchtrenk, Schleißheim und Thalheim werden entlang des Flusses verschiedene Erlebnisinszenierungen und Rastplätze errichtet. Die Eröffnung ist im Sommer geplant. Im Pferdezentrum wird derzeit an der Umsetzung der "Erlebniswelt Pferd" gearbeitet. In Thalheim wird im Herbst ein Regionalladen eröffnet, in dem auch Menschen mit Beeinträchtigung arbeiten werden.

Im Herbst startet die Region mit dem Erarbeiten der lokalen Strategie für die nächste Förderperiode. "Die Themen, die uns als Region bewegen, sollen in der Strategie verankert sein. Jeder kann sich einbringen", sagt Knoll. (krai)