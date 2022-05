600 Sänger bei der "Langen Nacht der Chöre" in Wels

Gesungen wird ab 19 Uhr an neun außergewöhnlichen Schauplätzen. Die musikalische Reise beginnt auf dem Welser Stadtplatz und endet ebendort mit einem gemeinsamen Abschlusssingen mit allen 27 Chören. Insgesamt werden 600 Sängerinnen und Sänger in Wels vertreten sein. Auch sakrale Orte wie die Stadtpfarrkirche oder das Minoritenkloster werden klangvoll in Szene gesetzt.

Angesagt haben sich Chöre aus dem ganzen Bundesland. Von 19.30 bis 22.00 Uhr können 45 Kleinkonzerte mit jeweils einer halben Stunde pro Schauplatz musikalisch genossen werden.