60 Euro pro Familie: Leistbares Schneespektakel für Welser Familien

Lang, lang ist es her, dass junge Welserinnen und Welser am Skihügel in Oberthan noch das Skifahren erlernen konnten. Um den Wintersport zu fördern und Menschen auf den Berg zu bringen, die vielleicht aus finanziellen Gründen wenig Gelegenheit dazu haben, gehen die Stadt Wels und die Hinterstoder Bergbahnen nun erstmals eine Kooperation ein und laden am 17. März zu einem Familien-Schneespektakel. Die Kosten betragen pro Familie (Mutter und/oder Vater plus maximal vier Kinder) nur 60 Euro inklusive Liftkarten für alle. Zum Vergleich: Eine Tageskarte für einen Erwachsenen kostet auf der Höss aktuell 59 Euro.

"Wir machen mit dem Land OÖ bereits viel gemeinsam, was bisher gefehlt hat, waren Kooperationen mit Städten, die wir intensiver suchen werden", sagt Rainer Rohregger, Vorstandsdirektor der Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen. "Wenn wir nur einige der Teilnehmer für den Skisport begeistern können, ist unser Auftrag erfüllt", sagt der Ex-Rennläufer.

Sonderaktion für Familien mit geringen Einkommen

Die Stadt Wels ermöglicht zusätzlich 100 Familien mit geringem Einkommen – all jenen, die zuletzt den Miet- und Energiekostenzuschuss erhalten haben –, eine Teilnahme um nur 20 Euro. Darin enthalten sind neben den Liftkarten auch die Busfahrt und ein Gutschein pro Person für Würstel samt Getränk in der Bärenhütte.

"Wir wollen Familien ein leistbares Wintersporterlebnis im Schnee ermöglichen", sagt Sozialreferentin Christa Raggl-Mühlberger. Auch abseits der Piste warten viele Aktivitäten, wie Schneeschuhwandern, Bogenschießen oder Zipfelbob- und Schlauchbootfahren. Ski-Anfänger werden vor Ort von Skilehrern betreut, die von den Welser Vereinen TVN und Skiclub unterstützt werden.

Um für die Rennen des Welscups und die Welser Skivereine mehr Aufmerksamkeit zu erzielen, wurde der nächste Renntermin im Welscup als Veranstaltungstag gewählt, sagt Sportreferent Gerhard Kroiß. Am 17. März finden sowohl ein Erwachsenen- als auch ein Kinderrennen statt. Start des Riesenslaloms ist um 9.45 Uhr.

Die Anmeldung zum Familien-Schneespektakel ist ab Donnerstag, 1. Februar, unter wels.at/schneespektakel möglich.

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger