578 neue Betriebe wurden 2021 in Wels gegründet

Das entspricht in etwa vier Prozent aller Gründungen in Oberösterreich. 329 neue Unternehmen ließen sich in Wels-Land nieder, 249 in der Statutarstadt.

In beiden Gemeinden bilden Unternehmen der Sparte Gewerbe und Handwerk die größte Gruppe, 92 neue Unternehmen waren es hier in Wels. Es folgen die Sparten Handel mit 81 und Information und Consulting mit 46 Gründungen.

In Wels-Land konnte die Sparte Gewerbe und Handwerk 134 Neuzugänge verzeichnen, der Handel 115 und Information und Consulting 115.

Neben kompletten Neugründungen wurden im Vorjahr auch einige Unternehmen übernommen, 28 in Wels-Stadt und zehn im Bezirk Wels-Land.