54.480 Zähler montiert: Digitale Aufrüstung ist abgeschlossen

Wels Strom hat in den vergangenen zwei Jahren ein großes Digitalisierungsprojekt in Angriff genommen. Nun ist es abgeschlossen. Im gesamten Stadtgebiet wurden 54.480 Stromzähler, so genannte Smart Meter, montiert.

Als erster größerer Stromversorger Österreichs hat das Unternehmen gemeinsam mit Siemens Österreich zur Gänze auf digitale Stromzähler mit End-to-End-Verschlüsselung umgestellt. "Kein anderer Energieversorger in Österreich hat eine so umfassende Ausrollung mit datengeschützten Geräten in ähnlich kurzer Zeit umsetzen können", betonen die beiden Geschäftsführer Fritz Pöttinger und Franz Gruber. Die End-to-End-Verschlüsselung garantiert eine sichere Übertragung der Daten vom Smart Meter des Kunden bis ins Firmensystem von Wels Strom.

Die technische Aufrüstung hat in Summe eine zweistellige Millionensumme gekostet. Sie ist EU-weit vorgeschrieben. Die Investition kommt auch den Kunden zugute.

Genaue Kostenkontrolle

Für Welser Haushalte, die ihren Stromverbrauch optimieren wollen, sind Smart Meter ein wichtiges Hilfsmittel. Der Kunde kann seinen Stromverbrauch nun auch besser überwachen. Der Verbrauch wird alle 15 Minuten digital aufgezeichnet und auf dem Online-Kundenportal (www.eww.at/kundenportal) detailliert dargestellt. So können Stromkosten genau kontrolliert, der Verbrauch einzelner Geräte geprüft und Stromfresser identifiziert werden.

Vorteile bringt der Smart Meter auch beim Übersiedeln. Denn eine Ummeldung und Aktivierung kann jetzt eigenständig vorgenommen werden. Ein Mitarbeiter muss dazu nicht mehr nach Hause kommen. Das jährliche Ablesen des eigenen Stromzählers im Zählerkasten erübrigt sich natürlich auch.

Robert Tesch, Leiter von Siemens Digital Grid, spricht von einem wichtigen Schritt zur Digitalisierung des österreichischen Stromnetzes: "Mit Wels Strom ist es uns gelungen, in kurzer Zeit die Energieversorgung durch ein intelligentes Strommesssystem zu erneuern." Die beiden Wels-Strom-Chefs verweisen auf die vergleichsweise niedrigen Kosten der Aufrüstung. Andernorts sei die Umstellung mit einem Vielfachen an Personaleinsatz abgewickelt worden.

Stromsparer sind im Vorteil

Die EU-Staaten haben bei Klima und Energie bis 2030 ehrgeizige Ziele formuliert. Es geht um weniger Treibhausgasemissionen, mehr Strom aus erneuerbaren Quellen und um höhere Energieeffizienz. Der digitale Stromzähler sei die technische Basis und ein wichtiger Baustein für die Energiewende, betont Wels Strom. Verbraucher können so besser Strom und Kosten sparen. Stromnetze seien mit smarter Technologie besser zu managen. (fam)