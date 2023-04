54-Jähriger in Wels bei Sturz auf Baustelle schwer verletzt

Gegen 10 Uhr war am Dienstag ein 54-jähriger bosnischer Staatsbürger aus Wels im Stadtteil Dickerldorf mit Arbeiten an einem Rohbau beschäftigt, als es - laut Polizei vermutlich aus Unachtsamkeit - zu dem Unfall kam: Der Mann stürzte von einer Zwischendecke etwa zweieinhalb Meter in die Tiefe.

Die Feuerwehr Wels rückte an, um den Verletzten zu retten, der 54-Jährige wurde vom Notarzt erstversorgt. Er wurde schwer verletzt ins Klinikum Wels eingeliefert.

