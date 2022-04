Weil die eww in der Traungasse ab 1. Juli Rohrleitungen austauscht, ist der Welser Stadtplatz im Westen rund zwei Monate lang vom Verkehr abgeschnitten. Wie berichtet, will die Stadt aus der Not eine Tugend machen. Von der Einfahrt Traungasse in den Stadtplatz bis zum Stadtbrunnen vor dem Rathaus wird ab 1. Juli das Konzept "City Beach" ausgerollt. Dort kann man bis 21. August nicht nur Beachvolleyball spielen, sondern es sich in der angrenzenden Chill-Area gemütlich machen.