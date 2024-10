500 Sportler auf der Matte bei Welser Judotagen

Wels ist am kommenden Wochenende Österreichs Judo-Hauptstadt: In der Raiffeisen-Arena Lichtenegg sind mehr als 500 Judokas in Aktion. Höhepunkte sind das Colop-Masters, das sein 30. Jubiläum feiert, und Entscheidungskämpfe in der Männer-Bundesliga.

Am Samstag will das Team von Multikraft Wels mit einem Sieg über Stadlau den Einzug ins Final-Four fixieren. Beginn ist um 18 Uhr. Bereits ab 15.30 Uhr finden die Stadtmeisterschaft und der Talentecup statt.

65 Helfer im Einsatz

Am Sonntag ist die Judo-Jugend von 10.30 bis 17 Uhr im Einsatz. Das traditionelle Jugend-Turnier geht heuer in die 30. Auflage. Im Organisationsteam sind 65 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer tätig. Das international stark besetzte Turnier ist das Veranstaltungs-Highlight des Bundesligaklubs. Sogar spätere Olympiasieger kämpften bereits beim Colop-Masters. Auch die zweifache Judo-Europameisterin Sabrina Filzmoser und der WM-Dritte Shamil Borchashvili sind bei diesem Heimturnier groß geworden.

Den Abschluss der Judotage bildet ein Judokurs-Schnuppertag am Mittwoch, 9. Oktober, im Budokan Wels (16.30 bis 19.30 Uhr).

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper