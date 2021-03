46 Hektar zusätzlicher Schotterabbau in Stadl-Paura stößt auf Widerstand

Die Firma Treul mit Sitz in Gunskirchen plant eine großflächige Erweiterung des Schotterabbaus in Stadl-Paura. In einem UVP-Verfahren soll über die Ausbeutung der Kiesvorkommen auf 46,2 Hektar entschieden werden. Um Stadl-Paura den Schwerverkehr aus der Schottergrube zu ersparen, ist eine direkte Anbindung über die Ager bis zur Bundesstraße 1 vorgesehen. Die Werksbrücke wurde in einem früheren UVP-Verfahren genehmigt.