4500 Menschen haben die Petition "G’Rad jetzt" von vier Welser Schulen unterschrieben. Darin aufgelistet sind zwölf Forderungen an die Stadtpolitik für einen schnelleren und sicheren Ausbau des Radwegenetzes in der Stadt. Der Tenor: "Wels muss beim Radverkehr in die Gänge kommen". Gestern übergaben Vertreter der Initiative rund 4500 Unterschriften an Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ) und Mobilitätsstadtrat Stefan Ganzert (SPÖ).