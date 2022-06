40-Stunden-Fest in einer Stadt, die nicht schläft

"I wanna wake up in a city that doesn’t sleep" – so besingt ein rastloser Frank Sinatra die Stadt New York. Eine Textzeile, die am 24. und 25. Juni auch auf Wels zutrifft, das an beiden Tagen zu einem 40-stündigen Stadtfest unter Patronanz der OÖNachrichten einlädt. Wenn am ersten Stadtfesttag um 23 Uhr das Programm endet, geht das Feiern in der Welser Nachtgastronomie weiter, die aufgrund einer Verordnung erst um 6 Uhr morgens zusperrt. "Ich hab auch schon freibekommen zu Hause", geht Bürgermeister Andreas Rabl (FP) beim Durchfeiern mit gutem Beispiel voran. Am Samstag bietet sich der Hendlmarkt an, um nahtlos anzuschließen. Den Frühschoppen am Wochenmarkt sollten Hartgesottene ab 9 Uhr noch bestehen können, ehe es weitergeht mit dem Stadtfestprogramm.

Eine große Familie

30 Welser Vereine, 20 Unternehmen, fünf Schulen, drei Kindergärten und drei Charity-Vereine bilden an beiden Tagen eine große Familie. Die Innenstadt wird zur Partyzone. 70 Stände repräsentieren die gesamte Breite des städtischen Lebens. Auf der Open Stage spielen lokale Bands, auf der Hauptbühne gastieren Hoamspü und der Hot Pants Road Club.

Auch Action und Nervenkitzel sind angesagt. Besonders Mutige können sich auf dem Stadtplatz beim Bungee-Jumping von einem 56 Meter hohen Felbermayr-Kran in die Tiefe stürzen. Sich aus dem dritten Stock des Welser Rathauses abzuseilen, kostet ähnlich viel Überwindung. Den Support steuert der Welser Seilhersteller Teufelberger bei. In der Freiung wartet auf die schlaflosen Stadtfestbesucher eine Fun Area mit Action-Parcours von Hauptsponsor Sparkasse. Der Kaiser-Josef-Platz beherbergt an beiden Tagen die Helden des Alltags: Feuerwehr, Polizei und Rotes Kreuz bieten Mitmachstationen an.

Geschäfte halten am Freitag bis 22 Uhr offen. Wer mit der Wels Card zur Shopping-Tour aufbricht, bekommt zehn Prozent des Einkaufwertes gutgeschrieben. (fam)