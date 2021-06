40 Jahre Kulturarbeit abseits des Mainstreams

Waschaecht zählt zu den aktivsten und längst dienenden Kulturinitiativen in Wels. Gewürdigt wurde das langjährige Engagement im Bereich Musik, Literatur und Kunst mit dem Großen Landeskulturpreis für initiative Kulturarbeit und dem Österreichischen Kunstpreis.

Vorstandsmitglied und Schl8hof-Geschäftsführer Wolfgang Wasserbauer ist seit den Anfängen 1981 dabei. Er erinnert sich an viele große Konzerte unter anderem mit dem Kronos Quartet im Stadttheater, einem aufsehenerregenden Gastspiel des japanischen Shibusashirazu Orchestra mit halbnackten Tänzern, die in der Stadt die Blicke auf sich zogen, sowie viele kleine Konzerte mit Bands, die nach ihren Debüts in Wels groß rausgekommen sind. "Wichtig war uns immer, uns weiterzuentwickeln, dazu gehört etwa auch das Projekt Oktolog, eine offene Kunstwerkstätte im August", sagt Wasserbauer. Rund 200 Mitglieder hat der Verein, das Vorstandsteam besteht aus sieben Frauen und sieben Männern.

„Wir haben die höchsten Auszeichnungen für unsere Kulturarbeit erhalten – sowohl des Landes als auch des Bundes.“ Wolfgang Wasserbauer, Vorstandsmitglied von Waschaecht und Schl8hof-Geschäftsführer Bild: Waschaecht

Besonders erfolgreich läuft bereits seit 35 Jahren das Festival music unlimited mit Musikgrößen aus ganz Europa und Übersee. Ebenso international ist das Publikum bei den Konzerten mit Schwerpunkt auf Jazz, freie Improvisation und zeitgenössische experimentelle Musik. Eine weitere Schiene ist die Reihe "Experiment Literatur". Beim Literatur- und Musikbrunch am Sonntag ab 11 Uhr werden der ehemalige StaTTschreiber Markus Köhle und Mieze Medusa, eine Pionierin der österreichischen Poetry-Slam-Szene, auftreten.

Das Jubiläumsfestival beginnt am Freitag um 16.30 Uhr. Auf dem Programm des ersten Tages steht ein Konzert der Band My Ugly Clementine, die von der gebürtigen Eferdingerin Sophie Lindinger gegründet wurde. Das Debütalbum "Vitamin C" wurde als Europas Indie-Album des Jahres ausgezeichnet. Auftreten werden außerdem Aze (Blues, Jazz, Hip-Hop) und Abu Gabi (Musikerin und DJ). Der Samstag bringt ein Wiedersehen mit einigen Kapazundern der Improvisationsszene und den Sounds der Live-Technoband Elektro Guzzi.