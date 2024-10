40 Jahre fairer Handel in Wels

Vorurteile können hartnäckig sein: In Weltläden kaufen doch nur "Öko-Fuzzis" ein, die man an ihrer alternativen Kleidung schon von weitem erkennt. Das war einmal. Wer den Welser Weltladen am Kaiser-Josef-Platz betritt, findet schickes Design in tollen Farben, ansprechende Accessoires wie Schals, Hauben, Taschen und den dazu passenden Schmuck – natürlich alles ökologisch und fair produziert.

"Wir sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen und bei Mode von sportlich bis elegant breit aufgestellt", sagt Geschäftsführerin Michaela Stauder. Bekannte ökofaire Modelabels wie anukoo, Madness oder Fairytale aus Eferding sind vertreten. Zum Erfolgskonzept gehört eine bunte Mischung von Produkten wie Kaffee, Tee, Schokoladen, Gewürzen bis hin zu Deko- und Geschenkartikeln.

Gemeinsam mit den drei weiteren Mitarbeiterinnen und Ehrenamtlichen des Trägervereins unter Obmann Wolfgang Wurm lädt Stauder diese Woche zum 40-Jahr-Jubiläum ins Geschäft ein. Am Samstag wird das Jubiläum von 9 bis 13 Uhr mit einer Modenschau, Produktpräsentationen und Musik gefeiert. Am Freitag ist im Welser Programmkino um 20 Uhr der Film "Fair Traders" über Weltläden zu sehen.

In Wels gibt es wohl nur wenige Geschäfte, die so wie der Weltladen seit vier Jahrzehnten in der Stadt vertreten sind. Der Beginn war Anfang der 1980er Jahre im Semperit-Hochhaus. "Wir haben viele treue Stammkunden, neue Kundenschichten sprechen wir über regelmäßige Veranstaltungen und über verstärkte Werbung in den sozialen Medien an", sagt Stauder.

Im Geschäft bekommt man statt Fastfashion Qualität, für die die Kunden auch bereit sind, etwas tiefer in die Tasche zu greifen. Lieber etwas weniger, dafür aber Hochwertiges erstehen, wie etwa einen hautschmeichelnden Poncho aus Babyalpaka-Wolle.

Es gibt außerdem eine Vintage-Ecke, wo man mit etwas Glück günstig zu seinem neuen Lieblingskleidungsstück kommen kann. Die ökofaire Mode aus zweiter Hand stammt sowohl von Mitarbeiterinnen als auch von Kunden.

Aktuell gibt es in ganz Österreich 90 Weltläden. In Ried, Mondsee und Gmunden sind drei weitere gerade im Entstehen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger