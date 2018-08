334 Lehrstellen unbesetzt

WELS. Arbeitsmarkt: Langzeitsarbeitslose haben Chancen.

Der Wirtschaftsmotor brummt, Fachkräfte sind Mangelware, Lehrlinge werden dringend gesucht: Das wird bei der Statistik des Arbeitsmarkt-Service (AMS) deutlich.

Alleine im Juli hat die Zahl der offenen Stellen in Wels und Wels-Land um 1640 zugenommen. "Das ist ein Plus von mehr als 60 Prozent gegenüber dem Vorjahr", sagt AMS-Bezirksgeschäftsführer Othmar Kraml. Und das hebt natürlich auch die Jobchancen für jene Menschen, die bislang auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt waren – die "Generation 50 plus", Menschen mit gesundheitlichem Handicap und Hilfskräfte.

Im Juli stieg der Zahl der offenen Lehrstellen um 94 auf nun 334 an. Dem stehen 193 (minus 43) junge Leute auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz gegenüber.

Die Arbeitslosigkeit ist Ende Juli in Wels weiter zurückgegangen und liegt derzeit bei 3,3 Prozent. 4076 Personen suchen in der Region Arbeit – um 139 weniger als 2017. Die Zahl der AMS-Schulungsteilnehmer sank um 66 auf nun 796 Personen.

