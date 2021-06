Gute Nachrichten kamen zuletzt vom Welser Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenquote ging deutlich zurück. Zugleich meldete Welser AMS einen massiven Anstieg an offenen Stellen. Unternehmer fast aller Branchen suchen verzweifelt Personal. Mit 4184 Arbeitssuchenden und 3323 nicht besetzten Jobs in Wels und Wels-Land ist genügend Angebot am Arbeitsmarkt verfügbar: "Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der nicht besetzten Jobs per Ende Mai um 79 Prozent", berichtet AMS-Leiter Othmar Kraml.