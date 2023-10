32 Nachtwächter aus Österreich und Deutschland "sichern" Wels

Ausgestattet mit ihren traditionellen Gewändern, der Hellebarde (Stangenwaffe) und Laternen machen Vertreter ihrer Zunft aus Österreich und Deutschland auf die wichtigen Aufgaben der Nachtwächter in früheren Zeiten aufmerksam. Und unterhalten vor allem mit ihren abenteuerlichen und gespenstischen Geschichten. "Bisher haben sich 32 Nachtwächter aus ganz Österreich und einigen deutschen Städten wie Berlin oder aus der Region Spreewald angesagt", sagt der Welser Nachtwächter Erich Steinerberger. Eigentlich wollten die derzeit fünf Nachtwächter, die in Wels touristische Führungen anbieten, das Zunfttreffen bereits 2020 nach Wels holen, aber damals kam Corona dazwischen.

Am Nationalfeiertag am Donnerstag ziehen die Nachtwächter durch die Stadt, mit dabei sind weitere "Gestalten" des Mittelalters wie Marktschreier, Tänzer und Hübschlerinnen (früherer Ausdruck für Prostituierte). Start ist um 10 Uhr bei der Welser Feuerwehr, die in der Hauptfeuerwache in der Hamerlingstraße zu einem Tag der offenen Tür anlässlich ihres 160-Jahr-Jubiläums einlädt. "Thematisch passt das sehr gut, schließlich waren die Nachtwächter ja Vorgänger der Feuerwehr als Feuerwache", sagt Steinerberger über die Kooperation.

Mit dabei beim Umzug sind auch die "Welser Dragoner" und der Oldtimerverein der Feuerwehr. Es geht über den K. J. und die Fußgängerzonen zur Stadtpfarrkirche. Später wieder zurück zur Hauptfeuerwache, wo ab 14 Uhr die Nachtwächter in ihrem jeweiligen Dialekt ihre Städte kurz präsentieren und ihre besten Geschichten erzählen. Auch am Freitagnachmittag ziehen sie durch die Altstadt und werden spontan Lustiges und Schauriges zum Besten geben. Am Samstag und Sonntag laden die Welser ihre Kollegen zu einem Ausflug zur Burgruine Schaunberg, nach Eferding und ins Pesenbachtal und in die Welser Museen.

Das Interesse an Führungen mit den Welser Nachtwächtern ist ungebrochen. Mit Barbara Wiesinger und Ursula Laudacher sind auch zwei Damen dabei. "Hochsaison haben wir im November und Dezember, wenn es schon bald dunkel ist und die Weihnachtswelt stattfindet", sagt Steinerberger.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels Michaela Krenn-Aichinger