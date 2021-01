30 Zwillinge erblickten im Klinikum das Licht der Welt

Leicht gestiegen ist die Zahl der Geburten im Klinikum Wels-Grieskirchen. Im Vorjahr kamen auf den beiden Geburtenstationen 2583 Babys zur Welt, um 65 mehr als im Jahr 2019.

Im Welser Eltern-Kind-Zentrum erblickten 1957 Kinder das Licht der Welt (+ 50), im Grieskirchner Krankenhaus landete der Storch 626 Mal (+ 15).

Seltene Drillingsgeburt

Für 30 Paare kam das Glück im Doppelpack, sie bekamen Zwillinge, ein Paar freut sich über Drillinge.

Ein Blick in die Altersstatistik zeigt, dass die jüngste Mama bei der Geburt erst 17 Jahre alt war, die älteste Mutter bekam ihr Kind mit 48 Jahren.

Zahlenmäßig kamen im vergangenen Jahr erneut mehr Buben zur Welt. 1340 Buben stehen 1242 Mädchen gegenüber. Bei einem Neugeborenen konnte das Geschlecht nicht eindeutig männlich oder weiblich zugeordnet werden. Intergeschlechtlichkeit betrifft etwa eines von 4000 bis 5000 Neugeborenen. Diese nicht eindeutig weibliche oder eindeutig männliche Entwicklung kann die Chromosomen, die Keimdrüsen und/oder das Erscheinungsbild betreffen. Manchmal ist das bei der Geburt bereits sichtbar, meist wird es aber erst mit zunehmendem Lebensalter erkannt.

Nur etwa vier Prozent der Kinder erblicken das Licht der Welt zum errechneten Geburtstermin, nämlich zum Ende der 40. Schwangerschaftswoche. Die meisten Babys werden innerhalb eines Zeitraums von drei Wochen davor bis zwei Wochen danach geboren. Wird ein Kind vor Schwangerschaftswoche 37 entbunden, spricht man von einem Frühgeborenen. Auf der Frühgeborenenstation am Klinikum werden jährlich rund 45 Kinder mit einem Geburtsgewicht unter 1500 Gramm versorgt. Nicht nur die Allerkleinsten, sondern die ganze Familie steht dabei im Mittelpunkt. Die Eltern werden in ihrer Kompetenz in der Betreuung der Frühchen gestärkt. Vielfach sind Mütter und Väter unsicher im Umgang mit ihren Kindern, die oft weniger als ein Kilogramm auf die Waage bringen.

Babynest für verzweifelte Eltern

Verzweifelte Eltern haben die Möglichkeit, ihr Neugeborenes anonym in sichere Hände zu übergeben. Das Babynest ist 24 Stunden geöffnet und befindet sich links neben dem Haupteingang zum Welser Eltern-Kind-Zentrum in der Eferdinger Straße. 2020 wurde kein Neugeborenes ins Babynest gelegt.

Artikel von Michaela Krenn-Aichinger Lokalredakteurin Wels m.krennaichinger@nachrichten.at