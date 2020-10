30-Jährige bei Unfall in Postauto eingeklemmt

Das Postauto der Frau aus dem Bezirk Grieskirchen war an der sogenannten Aspether Kreuzung mit dem Geländewagen eines 48-Jährigen zusammengestoßen. Die 30-Jährige wurde in ihrem Pkw eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften der Feuerwehr befreit werden. Sie zog sich so schwere Verletzungen zu, dass sie mit dem Notarzthubschrauber Christophorus Europa 3 in das Krankenhaus nach Ried gebracht werden musste.

Zu einem weiteren schweren Verkehrsunfall kam es am Freitag im Bezirk Linz-Land: Aus ungeklärter Ursache war eine 64-Jährige auf Höhe der Ortschaft Halbarting von der Kremstalstraße abgekommen und gegen eine Böschung geprallt. Der Wagen wurde durch die Luft katapultiert und kam auf dem Dach zum Liegen. Ersthelfer befreiten die Frau aus dem Wrack. Die Verletzte wurde in das Krankenhaus nach Steyr gebracht.