27-Jähriger raste mit Kind am Rücksitz mit 190 km/h durch Wels

Gegen 14 Uhr wurden die Beamten auf ein Fahrzeug aufmerksam, dass aus der Roithenstraße auf die B 137 abbog und am Ende der 50 km/h Beschränkung stark beschleunigte. Die Polizisten verfolgten den Wagen, der Lenker raste dabei mit einer Geschwindigkeit von 190 km/h anstatt der erlaubten 70 km/h durch Wels. Als der Lenker bei einer roten Ampel stehen blieb, hielten die Beamten den Wagen an. Am Steuer saß ein 27-jähriger Rumäne, am Rücksitz ein zehnjähriges Mädchen. Der Vater des Kinder saß am Beifahrersitz. Der Lenker wird angezeigt.