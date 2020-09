2500 junge Bäume für das Welser Mikroklima

Mit "Baumstadt Wels" tituliert die Stadtregierung eine geplante Umweltaktion. Demnach sollen 2021 rund 2500 junge Bäume gesetzt werden. Gestern wurde das Projekt öffentlich präsentiert. "Die Welser Baumoffensive ist ein Beitrag zu mehr Lebensqualität", betonte Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ).

Die ambitionierte Aufforstung soll der Stadt vor allem ein besseres Mikroklima verschaffen. Seit 2016 hat die Stadtgärtnerei rund 600 Bäume neu gesetzt und nachgepflanzt. Heuer sind 150 Pflanzungen vorgesehen. Ab dem Herbst soll der öffentliche Grünraum innerhalb eines Jahres 1000 weitere Bäume bekommen.

Neue Aktion Lebensbaum

Weitere rund 500 Bäume sollen durch die Aktion Lebensbaum gepflanzt werden. Nach dem Vorbild von Villach können sich ab 2021 die Eltern von Neugeborenen über einen Baumgutschein freuen. Bei rund 550 Geburten im Jahr sind das ebenso viele Bäume, die im eigenen Garten oder in noch nicht definierten Kinderwäldern gesetzt werden können. Diese Lebensbäume können die Eltern an zwei Terminen jeweils im Frühjahr und im Herbst im zentralen Betriebsgebäude der Stadt abholen.

Weitere 1000 Bäume werden 2021 an Welser Bürger verschenkt – zum Selbstpflanzen auf privatem Grünraum. Die Verteilaktion wird am alljährlichen "Tag des Baumes" am 25. April 2021 über die Bühne gehen.

Alleen auf Wanderwegen

Die 1000 neuen Bäume im öffentlichen Raum setzen sich aus Jungbäumen zur Aufforstung und größeren Gehölzen für kommunale Grünflächen zusammen. Auch auf Wanderwegen am Stadtrand sollen diese in Form von Alleen gesetzt werden. Rabl will sie unter anderem auf dem Weg in die Roithen sowie in Ober- und Niederthan einpflanzen.

Klimaresistente Baumarten

"Wir pflanzen nur noch klimabeständige Arten wie Silberlinde, Hopfenbuche und Ahorn", erklärt der oberste Stadtgärtner Christoph Haslmayr. Seine Mitarbeiter haben jeden Baum im öffentlichen Raum in einem eigenen Kataster vermerkt. Die steigenden Temperaturen würden das städtische Grün zunehmend unter Stress setzen. Weil ein Großteil der 9000 bestehenden Bäume aus nicht mehr klimafitten Arten wie Linde und Birke besteht, arbeiten die Welser Stadtgärtner an einer ständigen Verjüngung.

Umweltreferentin Silvia Huber (SPÖ) spricht von einem ambitionierten Aufforstungsprogramm für das Welser Klima.

Für FPÖ-Vizebürgermeisterin Christa Raggl-Mühlberger ist ein Baum das Symbol des Wachstums und Gedeihens. Das von ihr ins Leben gerufene Projekt Lebensbaum habe verbindenden Charakter. "Ob im eigenen Garten oder im Stadtgebiet von Wels gepflanzt – ein Baum begleitet einen Menschen ein Leben lang." Die Welser Baumoffensive ist mit rund 100.000 Euro budgetiert.