2400 Anträge für Welser Unterstützungspaket

Anträge sind noch bis Freitag, 3. März, per E-Mail unter unterstuetzungspaket@wels.gv.at oder per Post an Magistrat Wels, Stadtplatz 1, 4600 Wels möglich. Anspruchsberechtigt sind alle österreichischen Staatsbürger, EU- und EWR-Bürger, die seit mindestens einem Jahr, sowie alle Drittstaatsangehörigen, die seit zehn Jahren ihren Hauptwohnsitz ununterbrochen in der Stadt Wels haben und die Einkommensgrenzen nicht überschreiten.

Die Welser SPÖ fordert eine Fristverlängerung für das Unterstützungspaket. "Eigentlich sollte das das ganze Jahr über möglich sein. Völlig unverständlich ist aber, dass die Antragsfrist nicht zumindest bis Ende April läuft", sagt SP-Gemeinderätin Hannah Stögermüller. Sonst sei zu befürchten, dass viele Welserinnen und Welser um die Hilfe umfallen würden.

