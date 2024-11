2,26 Promille: Alkolenkerin kollidierte bei Parkmanöver mit Pkw

Ihren Führerschein ist eine 34-Jährige nach einer kurzen Alko-Fahrt am Freitagabend im Stadtgebiet von Wels los: Die Ungarin hatte gegen 22:50 Uhr auf Höhe der Traunaustraße 10 versucht, aus einer Parklücke zu fahren, war aber mehrfach gescheitert. Zuerst krachte sie beim Rückwärtsfahren gegen einen Baumstamm, dann touchierte sie den Wagen eines 29-Jährigen, der zuvor angehalten hatte, um sie ausparken zu lassen.

Wenig später gestoppt

Ungeachtet der Kollision fuhr die Frau einfach stadteinwärts weiter. Weit kam sie allerdings nicht: Wie die Polizei am Samstagvormittag mitteilte, stoppte eine Streife das Auto wenig später. Beim Alkotest zeigte sich dann auch der Grund für das auffällige Fahrverhalten. Die 34-Jährige hatte 2,26 Promille intus. Sie wird angezeigt.

Es war nicht der einzige Unfall mit Fahrerflucht, der die Welser Polizei am Freitag beschäftigte: Am frühen Morgen war ein Fußgänger an der Kreuzung der Wiesenstraße mit der B138 auf einem Schutzweg von einem Audi angefahren und verletzt worden. Der Autofahrer blieb zwar kurz stehen, montierte dann aber die Kennzeichen von seinem Wagen und fuhr weiter, bevor die Einsatzkräfte vor Ort waren. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 059133 47 4402.

Lokalisierung: Der Unfall am Freitagabend passierte auf Höhe der Traunaustraße 10

