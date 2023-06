222 Stunden an den Turntables: DJ aus Marchtrenk will Weltrekord knacken

Die Messlatte des aktuellen Weltrekords sind 200 Stunden. Diese will der Marchtrenker DJ Rene Brunner mit 222 Stunden deutlich überbieten. Fast zehn Tage und Nächte lang will DJ DC, so sein Künstlername, wach an den Turntables stehen, pro Stunde sind ihm nur je fünf Minuten Pause, etwa für den Gang auf die Toilette oder medizinische Checks, erlaubt. Der 42-Jährige, der seit seinem 17.