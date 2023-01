2206 Einsätze für Welser Feuerwehr

Das bedeutet eine Zunahme von 100 Fällen. Bei diesen Einsätzen konnten insgesamt 180 Menschen gerettet werden, die in Liftanlagen eingeschlossen, nach Bränden oder Unfällen verletzt oder hilflos waren oder sich in einer Notlage befunden hatten, so die Feuerwehr in ihrer Aussendung.

Die Anzahl der Brände ist mit 142 Fällen annähernd gleich geblieben. Von diesen Brandfällen konnten fast 30 Prozent bereits vor Eintreffen der Feuerwehr durch Privatpersonen gelöscht werden. Dies sei auch das Ergebnis der durch die Feuerwehr durchgeführten Brandschutzschulungen, sagt der stellvertretende Kommandant Roland Weber. Aber auch moderne Technik in Form von Brandmelde- und Löschanlagen leistete einen wichtigen Anteil dazu, dass Brände in überwiegender Zahl bereits in der Anfangsphase entdeckt wurden und somit auch 2022 kein Großbrand im Welser Stadtgebiet verzeichnet wurde. Bei den technischen Einsätzen gab es keine nennenswerten Änderungen, es waren insgesamt 837. Darunter fallen die Befreiung von eingeklemmten Personen nach Verkehrsunfällen, Einsätze nach Stürmen und Unwettern sowie Hilfe nach Unglücksfällen und Rettung von Katzen aus Bäumen.

