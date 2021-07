21-Jähriger stürzte von Leiter und verletzte sich schwer

Der Mann stieg für Instandhaltungsarbeiten am Gemäuer des Vierkanthofs seiner Eltern auf die Leiter. In einer Höhe von etwa drei Metern hielt er sich an einem Ziegelstein fest, der sich jedoch löste.

Er verlor das Gleichgewicht und stürzte auf die Frontladerschaufel eines Traktors, die sich direkt darunter befand. Er erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte mit dem Notarzthubschrauber in das Kepler Universitätsklinikum nach Linz geflogen.