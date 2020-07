21-Jähriger fuhr auf Erhaltungsfahrzeug auf

Ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt fuhr mit seinem Pkw Richtung Wien. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr er plötzlich auf ein Erhaltungsfahrzeug auf, das für Bauarbeiten am linken Fahrstreifen angehalten hatte. Der 21-Jährige gab anschließend an, das Fahrzeug übersehen zu haben. Nach dem ungebremsten Aufprall schleuderte er mit seinem Wagen auf den mittleren Fahrstreifen, wobei er ein weiteres Fahrzeug touchierte. Dieses kam auch ins Schleudern und fuhr in den Grünstreifen. Der Lenker blieb unverletzt. Der 21-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber, der 58-jährige Lenker des Erhaltungsfahrzeuges mit der Rettung ins Klinikum Wels gebracht.

Die Autobahn war wegen der Aufräumungsarbeiten etwa 2,5 Stunden erschwert passierbar.