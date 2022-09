Seinen bisher größten sportlichen Erfolg fuhr der Fischlhamer Philipp Wimmer am Wochenende in Monza (Italien) ein. Der 21-Jährige erreichte bei der Trial-Team-Weltmeisterschaft (Trial of Nations) gemeinsam mit den beiden Niederösterreichern Fabio Schollar und "Österreichs Motorsportler des Jahres" Marco Mempör den dritten Platz, das bisher beste Ergebnis in der österreichischen Trialgeschichte.